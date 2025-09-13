Zum Tag des offenen Denkmals kann die Nikolaikirche in Zeitz besucht werden.

Von der düsteren Ruine zum Ort für Kultur und Leben: Nikolaikirche in Zeitz wiedereröffnet

Die Nikolaikirche in Zeitz ist ab sofort wieder als Veranstaltungsort nutzbar.

Zeitz/MZ - Zeitz hat eine neue, ganz spezielle Veranstaltungsstätte: Mit einer Feierstunde ist am Samstagnachmittag die Nikolaikirche in der Geschwister-Scholl-Straße als Ort für Kultur und Begegnung eingeweiht worden.

Das Leipziger Investorenehepaar Angelika und Arno Dörrscheidt aus Leipzig hatte die Kirchenruine 2023 ersteigert und als Ziel erklärt, das historische Gebäude zwar im morbiden Charme zu bewahren, aber zugleich wieder nutzbar zu machen. Nun ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen: Das Dach ist dicht, das Innere beräumt und mit einem Fußboden versehen, Mauern sind entfernt, anderes zumindest stellenweise saniert und repariert. Damit kann das Haus sicher betreten und ab sofort für Veranstaltungen wie Konzerte oder Lesungen genutzt werden.

Zur Einweihung der Nikolaikirche waren Samstagnachmittag viele Gäste geladen. (Foto: Torsten Gerbank)

Bereits am Freitag fand eine szenische Lesung statt. An diesem Sonntag, 14. September, ist das ehemalige Gotteshaus im Rahmen des Tags des offenen Denkmals für Besucher geöffnet, und zwar von 11 bis 18 Uhr.

Für den 27. September ist zudem ein Konzert mit dem Ensemble Bamberg Baroque angekündigt.