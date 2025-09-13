An der Grundschule in Zahna gibt es seit Jahren Probleme mit den Toiletten. Was der Bürgermeister zu dem Zustand sagt und warum die Sanierung noch immer aussteht.

Braune Schlieren an den Rohren und gesprungene Fliesen: So präsentiert sich eine der maroden Toiletten in der Grundschule Zahna, die dringend saniert werden müssen.

Zahna/MZ - Die maroden Schultoiletten haben an der Grundschule in Zahna immer wieder für Ärger und Unsicherheit gesorgt. In der Vergangenheit kam es zu Ausfällen, provisorischen Reparaturen und hygienischen Problemen, die den Unterrichtsalltag für Kinder und Lehrkräfte spürbar belasteten. Nach langem Warten gibt es jetzt gute Nachrichten.