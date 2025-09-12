KiKA hat Freitag live die ZDF-Kindernachrichten „logo!“ von der Pestalozzi-Schule in Wittenberg gesendet. Warum die Förderschule ausgewählt wurde und wo die Folge nachträglich angeschaut werden kann.

Etwa 45 Mitarbeitende des ZDF-Teams sind am Freitag für die Produktion der Kindernachrichtensendung in Wittenberg im Einsatz.

Wittenberg/MZ - Großer Auftritt für die Förderschule „Pestalozzi“ in Wittenberg: Am Freitag, den 12. September, hat der Fernsehsender KiKA ab 19.25 Uhr eine Live-Sendung der ZDF-Kindernachrichten „logo!“ direkt vom Schulhof gesendet. Die Schule ist damit eine von bundesweit 16 Stationen der sogenannten „logo!-Tour“, die innerhalb von 16 Tagen in allen Bundesländern Halt macht.

Der Übertragungswagen ist vor der Schule geparkt. Foto: Jonas Lohrmann

Die Pestalozzi-Schule hatte sich mit ihrer Tier-AG für die Teilnahme beworben und sich gegen mehr als 400 andere Einrichtungen durchgesetzt. Rund 25 verschiedene Tierarten, von Schlangen über Bartagamen bis zu seltenen Krokodilmolchen, sind dort Teil des pädagogischen Konzepts. „Wir vermitteln damit nicht nur Wissen, sondern auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt“, sagt Schulleiterin Romy Kronjäger.

Wer die Ausstrahlung verpasst hat, kann die Folge aus Wittenberg in der ZDF-Mediathek kostenfrei nachträglich anschauen.

Vor Ort konnte die Sendung nicht von Außenstehenden verfolgt werden. Etwa 45 Mitarbeitende des ZDF-Teams waren für die Produktion in Wittenberg im Einsatz. Samstag wird live aus Heinsdorfergrund (Sachsen) gesendet, gefolgt von Jena (Thüringen).