Am Samstag findet in Zöschen die zweite Benefizgala für die Krebshilfe Bad Dürrenberg statt. Was Susanne Lauschmann und Corinne Michalek geplant haben und wie man helfen kann

Gemeinsam engagiert: Feiern für den guten Zweck in Zöschen

Susanne Lauschmann und Corinne Michalek organisieren die zweite Benefizgala für die Krebshilfe Bad Dürrenberg.

Zöschen/MZ. - „Wegen der unbekannten Variable bin ich ein bisschen aufgeregt“, erzählt Susanne Lauschmann. Schließlich ist die zweite Benefizgala, die am Samstag, den 8. November, in der alten Turnhalle in Zöschen stattfindet, erstmals eine öffentliche Veranstaltung. Gemeinsam mit Corinne Michalek organisiert sie die Gala zugunsten der Krebshilfe Bad Dürrenberg.