In Bernburg findet im Jahr 2025 wieder der "Heele-Christ-Markt" statt. Wann der Weihnachtsmarkt öffnet und welches Programm auf die Besucher wartet.

Der Weihnachtsmarkt in Bernburg, der „Heele-Christ-Markt“, ist der älteste Markt der Stadt.

Bernburg. - Der Weihnachtsmarkt in Bernburg, der auch „Heele-Christ-Markt“ genannt wird, öffnet am 20. November 2025. Auf die Besucher warten zahlreiche Buden, in denen weihnachtliche Geschenke, Glühwein oder Speisen verkauft werden.

Wann findet der „Heele-Christ-Markt“ in Bernburg statt?

Eröffnung: 20. November 2025

Ende: 3. Januar 2026

Öffnungszeiten des "Heele-Christ-Markts" in Bernburg

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

geschlossen am 23. Dezember

Wo findet der Bernburger "Heele-Christ-Markt" statt?

Die festlich geschmückten Buden des Weihnachtsmarkts werden auf dem Karlsplatz in Bernburgs Innenstadt aufgestellt. Die Anschrift lautet: Karlsplatz, 06406 Bernburg.

Parkmöglichkeiten rund um den Weihnachtsmarkt in Bernburg

Wer den Weihnachtsmarkt in Bernburg besuchen möchte, kann sein Auto in der Tiefgarage am Karlsplatz abstellen. Ebenso ist das Parken auf dem Rheineplatz möglich – ab 18 Uhr sogar kostenlos.

"Heele-Christ-Markt" in Bernburg: Programm und Angebote

Am Freitag, dem 28. November 2025, um 18.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt mit dem Einzug des "Heele Christ" und seines Gefolges offiziell eröffnet. Der Einzug wird musikalisch vom Spielmannszug Bernburg 1902 begleitet. Anschließend werden die Besucher begrüßt.

Neben zahlreichen festlich geschmückten Buden hat der "Heele-Christ-Markt" in Bernburg einiges an Programm zu bieten. So begrüßt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann die kleinen Besucher und es wird ein Adventstürchen geöffnet.

Das musikalische Angebot reicht von besinnlichen Weihnachtsliedern über Irish Folk bis hin zu Mittelalterrock. Der Bernburger Karnevalsclub tritt am 30. November um 16 Uhr auf. Unter anderem sind auch der Spielmannszug (13. Dezember, 16 Uhr), "Squeezebox Teddy" (19. Dezember, 18 Uhr) und die "Tagelöhner" (20. Dezember, 16 Uhr) zu sehen und zu hören.

In diesem Jahr wird zudem auf dem Karlsplatz eine große Silvesterparty gefeiert.

Weitere Veranstaltungen im Advent in und um Bernburg

Im Museum Schloss Bernburg ist vom 6. Dezember bis zum 25. Januar die Ausstellung "Weihnachten mit Stefanie Hertel" zu sehen. Die Veranstalter versprechen Lieder, Geschichten und Weihnachtsbräuche für die ganze Familie. Die Sängerin wird die Ausstellung am 6. Dezember um 11 Uhr eröffnen.

Die Besucher können vom 20. November bis zum 3. Januar im Bernburger Weihnachtszirkus täglich eine lustige Show mit leckerer Kochkunst und Akrobatik erleben. Weitere Informationen und Karten erhalten Interessierte in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9.

Die Hochschule Anhalt lädt am 13. und 14. Dezember zur Klosterweihnacht in das Kloster Bernburg, Klostergasse 7a, ein. Auf die großen und kleinen Besucher warten zwei Tage mit Musik-, Tanz- und Märchenaufführungen. Am Samstag findet die Veranstaltung von 13.30 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr statt.

Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsgebäck gibt es auch zum Adventsmarkt im Pfarrgarten in Könnern am 29. und 30. November. Am Sonntag findet um 14 Uhr ein musikalischer Gottesdienst in der Kirche statt. Die Besucher erwarten ein kulturelles Programm und Stände mit weihnachtlichen Genüssen.

Für Kinder gibt es kreative Basteleien, und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei. Geöffnet ist der Adventsmarkt im Pfarrgarten Könnern am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Weihnachts-Shopping auch am Sonntag

Anlässlich des "Heele-Christ-Markts" wird es auch verkaufsoffene Sonntage geben.

Am 7. und 21. Dezember 2025 haben die Geschäfte in Bernburg von 13 bis 18 Uhr geöffnet.