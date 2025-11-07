Denn bleibt Regionalbereichsleiter Oliver Grafe beim Fertigstellungstermin 2027. schuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft zur B6n Rede und Antwort.

Köthen/MZ. - In der kommenden Woche soll das letzte Brückenbauwerk der Bundestraße 6n seiner Bestimmung übergeben werden. Das sagte Oliver Grafe, Regionalleiter der Landesstraßenbaubehörde Ost aus Dessau, im Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft des Kreises in dieser Woche. Fahren wird darüber deshalb aber noch lange kein Fahrzeug, es sei denn, es wird von den bauausführenden Firmen genutzt, die sich zu Beginn des neuen Jahres daran machen werden, den letzten, etwa fünf Kilometer langen Straßenabschnitt zu bauen. „Den Auftrag dafür werden wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr vergeben“, erklärte Oliver Grafe.