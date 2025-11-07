Die Corona-Pandemie haben viele Kantinen nicht überlebt. Das merkt das Team der MZ Mahlzeit, das immer mehr Unternehmen versorgt. Wir haben beim Chefkoch in den Topf geschaut.

In der Kantine der MZ Mahlzeit essen die starken Jungs am liebsten Milchreis

Chefkoch Oliver Kurzweil (Mitte) und sein Team: Die Stimmung ist gut. Töpfe wie in anderen Küchen fliegen hier nicht, sagt er.

Halle (Saale)/MZ. - Oliver Kurzweil ist ein wandelndes Kochbuch. Seit Jahrzehnten kümmert er sich in Betriebskantinen um die hungrigen Mäuler. In einer Branche, die gewaltig unter Druck steht. Viele Kantinen, auch in Halle, haben die Corona-Pandemie nicht überlebt. Für das Restaurant der MZ Mahlzeit ist es ebenfalls eine schwierige Zeit gewesen. Doch Stehvermögen zahlt sich aus. Nicht nur am Kochtopf.