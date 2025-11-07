Braunsbedra kommt in rote Zahlen Was leere Stadtkasse für die Einwohner bedeutet
Im Stadtrat Braunsbedra wird gerade der Doppelhaushalt 2025/26 diskutiert. Was der Kämmerer so erschreckend findet.
07.11.2025, 12:05
Braunsbedra/MZ. - Braunsbedra hat noch immer keinen Haushalt für 2025. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit im Jahr wird stattdessen ein Doppelhaushalt 2025/26 geplant. Kämmerer Holger Goette stellte ihn erstmals in der Ortschaftsratssitzung in Großkayna vor. Nach und nach werden jetzt alle Ortschaftsräte dazu informiert und angehört.