Vergangene Woche eröffneten Lidl und Rewe ihren neuen Supermärkte am Roßmarkt. Doch neben an rollen schon wieder die Bagger. Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr erklärt, was da passiert.

Wieder Arbeiten am Roßmarkt: Warum nach der Eröffnug der Supermärkte erneut die Bagger rollen

Die Bauarbeiten am Rande des Gartens des Mehrgenerationenhauses sind gestartet.

Merseburg/MZ. - Die neuen Supermärkte von Lidl und Rewe sind seit vergangener Woche geöffnet. Und doch rollen am Merseburger Roßmarkt schon wieder Baulaster und Bagger. Den Grund erläutert Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr.