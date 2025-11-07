Neben Lidl und Rewe Wieder Arbeiten am Roßmarkt: Warum nach der Eröffnug der Supermärkte erneut die Bagger rollen
Vergangene Woche eröffneten Lidl und Rewe ihren neuen Supermärkte am Roßmarkt. Doch neben an rollen schon wieder die Bagger. Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr erklärt, was da passiert.
07.11.2025, 13:39
Merseburg/MZ. - Die neuen Supermärkte von Lidl und Rewe sind seit vergangener Woche geöffnet. Und doch rollen am Merseburger Roßmarkt schon wieder Baulaster und Bagger. Den Grund erläutert Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr.