weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Neben Lidl und Rewe: Wieder Arbeiten am Roßmarkt: Warum nach der Eröffnug der Supermärkte erneut die Bagger rollen

Vergangene Woche eröffneten Lidl und Rewe ihren neuen Supermärkte am Roßmarkt. Doch neben an rollen schon wieder die Bagger. Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr erklärt, was da passiert.

Von Robert Briest 07.11.2025, 13:39
Die Bauarbeiten am Rande des Gartens des Mehrgenerationenhauses sind gestartet.
Die Bauarbeiten am Rande des Gartens des Mehrgenerationenhauses sind gestartet. Foto: Robert Briest

Merseburg/MZ. - Die neuen Supermärkte von Lidl und Rewe sind seit vergangener Woche geöffnet. Und doch rollen am Merseburger Roßmarkt schon wieder Baulaster und Bagger. Den Grund erläutert Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr.