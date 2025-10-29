Mit der Eröffnung des Rewe-Markts ist der neue Einzelhandelsstandort am Roßmarkt komplett. Mit knapp 50 Mitarbeitern startet Marktleiter Sven Seidel ins Geschäft – alle neu bei Rewe. Wie das erste Feedback von Kunden am Eröffnungstag ausfällt.

Neuer Rewe am Roßmarkt eröffnet: Was die Filiale für Kunden zu bieten hat

Sven Seidel ist nicht nur Marktleiter, sondern auch Ausbilder für drei Azubis.

Merseburg/MZ. - Die ein oder andere Lücke im Regal noch füllen, dort noch ein Schild aufstellen, da noch eine Palette wegräumen: „Tausend Kleinigkeiten“, erzählt Sven Seidel, der Marktleiter der neuen Rewe-Filiale am Roßmarkt, habe es am Morgen des Eröffnungstags noch zu erledigen gegeben. Nachdem der Lidl nebenan bereits am Montag die ersten Kunden empfangen hat, zog der Rewe am Mittwochmittag nun nach.