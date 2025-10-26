Neuer Rewe und Lidl in Merseburg Diese Dinge sollten künftige Kunden der Supermärkte am Roßmarkt wissen
In der Woche vom 27. Oktober öffnen die neue Lidl-Filiale und der neue Rewe-Markt am Roßmarkt Merseburg. Die MZ hat nachgefragt, wie es um Zufahrten, Gehwege, Parkregeln, Fahrradbügel und Baumpflanzungen steht.
26.10.2025, 07:00
Merseburg/MZ. - Am Montag, 27. Oktober, (Lidl) und am Mittwoch, 29. Oktober, (Rewe) eröffnen nach anderthalb Jahren Bauzeit die beiden neuen Lebensmitteleinzelhändler am Roßmarkt Merseburg. Zuerst die Nachricht, die vermutlich die wenigsten erfreuen dürfte: Auch am Roßmarkt wird – so wie es in den letzten Jahren vielerorts an Supermärkten gängig geworden ist – wohl demnächst eine sogenannte Parkraum-Management-Firma über die Parkplätze von Lidl und Rewe wachen.