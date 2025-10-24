Das neue Einkaufsareal am Merseburger Roßmarkt steht kurz vor der Eröffnung. Die MZ durfte die letzten Vorbereitungen begleiten. Wie Rewe und Lidl ausgestattet sind, wann sie eröffnen und welche Öffnungszeiten sie haben werden.

So sind die beiden neuen Supermärkte am Roßmarkt Merseburg ausgestattet

Projektentwickler Michael Hampel und Polier Frank Preuß vor dem neuen Rewe in Merseburg an der B181.

Merseburg/MZ. - Seit Donnerstag ist es auch aus der Ferne nicht zu übersehen: Nach rund anderthalb Jahren Abriss- und Bauzeit stehen der neue Lidl-Markt und die neue Rewe-Filiale am Roßmarkt kurz vor der Eröffnung. Am Morgen seien die großen Schriftzüge der beiden Lebensmittelhändler per Kran an dem Werbemast angebracht worden, erzählt der beim Immobilieninvestor RTLL zuständige Projektentwickler Michael Hampel bei einem Gang über das Areal am Donnerstag.