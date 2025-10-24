Matthias Klimke aus Gräfenhainichen ist in China Weltmeister im Indoor-Drachenfliegen geworden. In welcher Kategorie er die gesamte Konkurrenz hinter sich lässt.

Mit dem Drachen an die Spitze

Matthias Klimke zeigt seinen Drachen, den er im Wettkampf zu „It took me by surprise“ in der Luft tanzen lassen hat.

Gräfenhainichen/MZ. - Matthias Klimke hat ein besonderes Hobby. Der Gräfenhainichener lässt Drachen in der Halle fliegen. Sein Sportgerät sei nur etwa 140 Gramm schwer, habe aber eine Spannweite von gut zweieinhalb Metern. Es besteht aus speziellem, besonders leichtem Material. Es handelt sich dabei um Fiberglas und Gewebe.