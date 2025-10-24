Gräfenhainichener wird Weltmeister Mit dem Drachen an die Spitze
Matthias Klimke aus Gräfenhainichen ist in China Weltmeister im Indoor-Drachenfliegen geworden. In welcher Kategorie er die gesamte Konkurrenz hinter sich lässt.
24.10.2025, 13:00
Gräfenhainichen/MZ. - Matthias Klimke hat ein besonderes Hobby. Der Gräfenhainichener lässt Drachen in der Halle fliegen. Sein Sportgerät sei nur etwa 140 Gramm schwer, habe aber eine Spannweite von gut zweieinhalb Metern. Es besteht aus speziellem, besonders leichtem Material. Es handelt sich dabei um Fiberglas und Gewebe.