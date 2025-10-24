Julius Drachau, der beim HC Burgenland einst seine Karriere begann, musste den Pokalkracher der Dessauer gegen seinen Ex-Verein, Champions-League-Sieger SC Magdeburg, verletzungsbedingt von der Tribüne aus verfolgen.

Drachau verpasst Duell mit bestem Team der Welt: Zweite Chance für das Spiel des Lebens?

Julius Drachau (l.), hier bei seiner Verabschiedung von der U23 des SC Magdeburg mit Trainer Christoph Theuerkauf, besitzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitbundesligisten Dessau-Roßlauer HV, ist aber derzeit verletzt.

Dessau/Naumburg. - Julius Drachau ist noch jung, gerade mal 21. Und trotzdem hat er womöglich in dieser Woche das Spiel seines Lebens, das in vielerlei Hinsicht ein historisches war, verpasst.