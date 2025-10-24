weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. In Naumburg ausgebildeter Handballer: Drachau verpasst Duell mit bestem Team der Welt: Zweite Chance für das Spiel des Lebens?

LIVE:
Zauberfest in Merseburg: LIVEZEIT mit Chris mit voller Magie
Zauberfest in Merseburg: LIVEZEIT mit Chris mit voller Magie

In Naumburg ausgebildeter Handballer Drachau verpasst Duell mit bestem Team der Welt: Zweite Chance für das Spiel des Lebens?

Julius Drachau, der beim HC Burgenland einst seine Karriere begann, musste den Pokalkracher der Dessauer gegen seinen Ex-Verein, Champions-League-Sieger SC Magdeburg, verletzungsbedingt von der Tribüne aus verfolgen.

Von Torsten Kühl Aktualisiert: 24.10.2025, 15:36
Julius Drachau (l.), hier bei seiner Verabschiedung von der U23 des SC Magdeburg mit Trainer Christoph Theuerkauf, besitzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitbundesligisten Dessau-Roßlauer HV, ist aber derzeit verletzt.
Julius Drachau (l.), hier bei seiner Verabschiedung von der U23 des SC Magdeburg mit Trainer Christoph Theuerkauf, besitzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitbundesligisten Dessau-Roßlauer HV, ist aber derzeit verletzt. (Foto: Eroll Popova)

Dessau/Naumburg. - Julius Drachau ist noch jung, gerade mal 21. Und trotzdem hat er womöglich in dieser Woche das Spiel seines Lebens, das in vielerlei Hinsicht ein historisches war, verpasst.