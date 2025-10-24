Anwohner sind fassungslos, dass trotz Anrufen die Behörden nicht reagieren und niemand einen sterbenden Kranich in der Stolberger Straße in Berga erlöst. Was der Landkreis dazu sagt.

Todeskampf an Bushaltestelle - Sterbender Kranich sorgt für Entsetzen in Berga

Der tote Kranich am Freitagmorgen in der Bushaltestelle in der Stolberger Straße in Berga.

Berga/MZ. - Den Anblick werden viele Anwohner der Stolberger Straße in Berga nicht vergessen: Seit etwa 11 Uhr am Donnerstagvormittag hatte sich ein kranker Kranich an der dortigen Bushaltestelle verirrt. Der war offenbar wie viele andere der majestätischen Vögel, die derzeit am Stausee Kelbra rasten, mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.