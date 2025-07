Ein Besuch auf der Baustelle für einen Rewe- und einen Lidl-Markt am Merseburger Roßmarkt. Ziel ist nach wie vor eine Eröffnung zum Weihnachtsgeschäft. Ob das klappt und was die optischen Hingucker der beiden Märkte sind.

Wie die Bauarbeiten für das neue Rewe/Lidl-Zentrum am Roßmarkt vorankommen

Einkaufen in der Merseburger Innenstadt

Blick auf die Baustelle am Roßmarkt in Merseburg. Hier entstehen ein Lidl- (vorn) und ein Rewe-Supermarkt.

Merseburg/MZ. - „Im Oktober ist Übergabetermin. Ab Mitte Oktober kann eingeräumt werden. Aber zum Eröffnungsdatum, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen“, sagt Michael Hampel, Projektentwickler bei der RTLL Lewerenz Holding AG. Sie ist für die aktuelle Großbaustelle am Roßmarkt in Merseburg verantwortlich. Hier entstehen gerade ein Rewe- und ein Lidl-Markt. Als Ziel des Vorhabens war immer gesagt worden, dass man das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wolle. Das klappt nun offenbar auch.