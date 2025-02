Einkaufen in Merseburg Richtfest am Roßmarkt: Neue Märkte von Rewe und Lidl wachsen schnell

Am Roßmarkt in Merseburg entstehen zwei neue Supermärkte: ein Rewe und ein Lidl. Am Donnerstag wurde das Richtfest gefeiert. Wann die beiden Märkte eröffnen sollen – und was aus den alten Lidl-Filialen in der Stadt wird.