Einheitliche Kleidung Ein Zeichen der Gemeinschaft: Ascherslebener Feuerwehr tritt dank Spenden jetzt einheitlich auf
Spender helfen dabei, dass die gesamte Nachwuchsabteilung der Ascherslebener Ortsfeuerwehr nun die gleiche Kleidung hat wie die Einsatzkräfte. Warum das so bedeutsam ist.
26.10.2025, 09:15
Aschersleben/MZ - „Unser Auftritt nach außen hin ist künftig gleich! Wir stehen als Einheit da, als Stadtfeuerwehr“, freut sich Ascherslebens Ortswehrleiter Andreas Heinze: „Ab sofort gibt es alle Abteilungen in einem einheitlichen Look! Von den Kleinsten ab sechs Jahren bis hin zur Alters- und Ehrenabteilung tragen von nun an sämtliche Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr einheitliche Kleidung.“