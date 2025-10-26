Spender helfen dabei, dass die gesamte Nachwuchsabteilung der Ascherslebener Ortsfeuerwehr nun die gleiche Kleidung hat wie die Einsatzkräfte. Warum das so bedeutsam ist.

Ein Zeichen der Gemeinschaft: Ascherslebener Feuerwehr tritt dank Spenden jetzt einheitlich auf

Durch Spenden konnte für die Jugend- und Kinderabteilung der Ascherslebener Feuerwehr neue Kleidung angeschafft werden.

Aschersleben/MZ - „Unser Auftritt nach außen hin ist künftig gleich! Wir stehen als Einheit da, als Stadtfeuerwehr“, freut sich Ascherslebens Ortswehrleiter Andreas Heinze: „Ab sofort gibt es alle Abteilungen in einem einheitlichen Look! Von den Kleinsten ab sechs Jahren bis hin zur Alters- und Ehrenabteilung tragen von nun an sämtliche Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr einheitliche Kleidung.“