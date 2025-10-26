Unheilbare Krankheit Mukoviszidose Selbsthilfe aus Dessau an Erfolg beteiligt: Fragebogen für Kinder weltweit im Einsatz

Der Verein Mukoviszidose Selbsthilfe Dessau und die Medizinischen Hochschule Brandenburg haben einen Fragebogen für Kinder entwickelt. Warum der Fragebogen einzigartig ist, nun weltweit Beachtung findet und wie die Finanzierung überhaupt möglich war.