  4. Unheilbare Krankheit: Mukoviszidose Selbsthilfe aus Dessau an Erfolg beteiligt: Fragebogen für Kinder weltweit im Einsatz

Der Verein Mukoviszidose Selbsthilfe Dessau und die Medizinischen Hochschule Brandenburg haben einen Fragebogen für Kinder entwickelt. Warum der Fragebogen einzigartig ist, nun weltweit Beachtung findet und wie die Finanzierung überhaupt möglich war.

Von Heidi Thiemann 26.10.2025, 11:00
Prof. Dr. Jochen Mainz von der Medizinischen Hochschule Brandenburg (l.) und Daniel Kemp, Vorsitzender des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe (im Bild auf einer früheren Gala), freuen sich über den gemeinsamen Erfolg.
Prof. Dr. Jochen Mainz von der Medizinischen Hochschule Brandenburg (l.) und Daniel Kemp, Vorsitzender des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe (im Bild auf einer früheren Gala), freuen sich über den gemeinsamen Erfolg. (Foto: Lutz Schneider)

Dessau-Rosslau/MZ. - „Endlich darf darüber gesprochen werden“, sagt Daniel Kemp, der Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe. Denn dem Verein ist zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg ein sensationeller Erfolg gelungen, wie Kemp findet.