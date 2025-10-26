Unheilbare Krankheit Mukoviszidose Selbsthilfe aus Dessau an Erfolg beteiligt: Fragebogen für Kinder weltweit im Einsatz
Der Verein Mukoviszidose Selbsthilfe Dessau und die Medizinischen Hochschule Brandenburg haben einen Fragebogen für Kinder entwickelt. Warum der Fragebogen einzigartig ist, nun weltweit Beachtung findet und wie die Finanzierung überhaupt möglich war.
26.10.2025, 11:00
Dessau-Rosslau/MZ. - „Endlich darf darüber gesprochen werden“, sagt Daniel Kemp, der Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe. Denn dem Verein ist zusammen mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg ein sensationeller Erfolg gelungen, wie Kemp findet.