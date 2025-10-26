Im Baumkalender 2026 von Birgit Rac dreht sich alles um „Unsere Ältesten“. Wo die in Dessau-Roßlau beheimatet sind und warum viele Stadtbäume recht jung sterben.

„Unsere Ältesten“ - 2026er Baumkalender von Birgit Rac widmet den alten Bäumen von Dessau-Roßlau

Birgit Rac stellt ihren neuen Baumkalender 2026 vor. Wieder hat sie faszinierende alte Bäume in der Stadt ausgemacht.

Dessau/MZ. - Es waren einst „Die Puhdys“, die sich in ihrem 1977 erschienen Kulthit „Alt wie ein Baum“, dazu bekannten, dass es durchaus seine Reize hat, selbst einmal ein methusalemisches Alter zu erreichen. Doch bei genauerer Betrachtung ist Vorsicht geboten. Denn Baum ist nicht gleich Baum. „Viele Stadtbäume werden in der Regel nicht älter als 20 bis 30 Jahre“, stellt die Landschaftsarchitektin und zertifizierte Baumgutachterin Birgit Rac fest.