Kultur für guten Zweck Die kleinste Bühne der Stadt: Kultur im Dessauer Logenhaus lädt zum fünften Mal ein

Zum fünften Mal lädt die Dessauer Freimaurerloge zu „Kultur im Logenhaus“ ein. Im November gibt es Lesungen, Musik und erstmals eine brau.Art-Ausstellung außerhalb der Brauerei. Was genau zu erleben sein wird und wer diesmal mit Spenden unterstützt wird, verrät Uwe Dorand von der Loge.