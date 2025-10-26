Jetzt live:
Kultur für guten Zweck Die kleinste Bühne der Stadt: Kultur im Dessauer Logenhaus lädt zum fünften Mal ein
Zum fünften Mal lädt die Dessauer Freimaurerloge zu „Kultur im Logenhaus“ ein. Im November gibt es Lesungen, Musik und erstmals eine brau.Art-Ausstellung außerhalb der Brauerei. Was genau zu erleben sein wird und wer diesmal mit Spenden unterstützt wird, verrät Uwe Dorand von der Loge.
26.10.2025, 14:00
Dessau/MZ. - „Kultur im Logenhaus“ feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal richtet die Dessauer Freimaurerloge „Zu den drei Säulen“ in der Ferdinand-von-Schill-Straße dieses Kulturformat aus.