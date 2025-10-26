Sangerhausen. - Eine betrunkene Frau ist am späten Samstagnachmittag in Sangerhausen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Polizeiinspektion Halle war die 67-Jährige gegen 17.30 Uhr in der Kyffhäuserstraße mit ihrem Pkw mehrmals gegen ein Verkehrsschild gefahren. Danach soll sie ausgestiegen sein und sich zu Fuß entfernt haben. Sie sei jedoch festgestellt und überprüft worden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Zudem soll die Frau starke Medikamente einnehmen. Die Polizisten nahmen sie mit zur Entnahme einer Blutprobe und stellten ihren Führerschein sicher.