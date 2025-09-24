In der NOFV Oberliga kommt es am 26. Oktober zum Duell zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB Krieschow. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung zeigen das Spiel live.

Halberstadt/DUR – Der VfB Germania Halberstadt ist erfolgreich in die Saison gestartet und steht nach neun Spieltagen auf Rang zwei in der NOFV-Oberliga Süd. Das Team aus dem Harz mischt im Aufstiegsrennen mit und ist am 26. Oktober erneut gefordert.

Dann kommt es in Halberstadt zu einem Spitzenspiel. Denn der VfB Krieschow reist als Tabellensechster an. Anstoß im Friedensstadion ist um 14 Uhr, wir zeigen das Spiel exklusiv im kommentierten Livestream. Für Abonnenten von Mitteldeutscher Zeitung oder Volksstimme ist der Stream kostenlos.

Halberstadt hatte zuletzt beim 2:1 in Sandersdorf seinen sechsten Saisonsieg gefeiert und Rang zwei der Tabelle hinter dem SC Freital behauptet. Krieschow kam im Heimspiel gegen den VfL Halle 96 zu einem 3:3, holte dabei aber spektakulär einen 0:3-Rückstand auf.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Erstmals werden auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des Mitteldeutschen BC zum Angebot gehören.