Erneuter Einsatz für die Feuerwehr Kemberg: Am Sonntagmorgen kam es zwischen Radis und Ochsenkopf zu einem Unfall. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Was genau passiert ist.

Unfall zwischen Radis und Ochsenkopf: Auto überschlägt sich am Sonntag – Fahrerin verletzt

Auf der Straße zwischen Radis und Ochsenkopf hat sich ein Fahrzeug überschlagen.

Radis/Ochsenkopf/MZ - Am Sonntagmorgen, 26. Oktober, ist es auf der Verbindungsstraße zwischen Radis und Ochsenkopf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr der Stadt Kemberg ereignete sich der Unfall gegen 8.15 Uhr. Ein Fahrzeug kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.