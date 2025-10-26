Mehr Online-Theorie, kürzere Prüfungen, Simulatoren: Das Verkehrsministerium plant eine Reform der Fahrausbildung. Ein Fahrlehrer aus Halle erklärt, was davon wirklich hilft, wo es teurer wird und warum seine Fahrschule trotzdem aus allen Nähten platzt.

Keine freien Plätze in Halles Fahrschulen: Ein Fahrlehrer rechnet mit der neuen EU-Reform ab

Fahrlehrer Marco Rauchhaupt leitet seit 2016 die Fahrschule GangArt in Halle. Der 47-Jährige erlebt, wie sich Ausbildung, Kosten und Ansprüche der Fahrschüler verändert haben.

Halle (Saale)/MZ. - Um 7 Uhr steht der Kaffee auf dem Tresen, kurz nach 8 öffnet die Tür. Eine 18-Jährige kommt zu ihrer 28. Fahrstunde. Heute ist Prüfungssimulation, sie steht kurz vor ihrem Führerschein. „Wir machen gleich die große Testfahrt, so wie es dann auch bei der Dekra laufen könnte“, sagt Marco Rauchhaupt und checkt noch einmal die Unterlagen.