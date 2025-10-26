weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Der November ist der Kulturmonat: Von Hobbyschau bis Weltenbummler-Vortrag: Das ist das Programm in Mücheln

Der November ist traditionell der Kulturmonat in Mücheln. Er startet bereits am 29. Oktober, 18.30 Uhr, mit einer Hobbykunstschau der Einwohner im Bürgersaal.

Von Diana Dünschel 26.10.2025, 18:00
Diese Einsendung für die Ausstellung zum Kulturmonat Mücheln stammt aus der Förderschule. Die Schau wird am 29. Oktober eröffnet.
Mücheln/MZ. - Der November, traditionell in Mücheln der Kulturmonat, kommt in großen Schritten. Seit Tagen baut Hubert Storch vom Kultur- und Heimatverein die Ausstellung mit Werken kreativer Einwohner der Kernstadt und aller Ortsteile auf, für die er seit Jahren federführend zuständig ist. Ihre Eröffnung am Mittwoch, 29. Oktober, 18.30 Uhr, ist gleichzeitig der Startschuss für den 23. Kulturmonat.