Gerade in den Wochen um die Zeitumstellung passieren häufiger Wildunfälle. Wer im Salzlandkreis besonders oft an Zusammenstößen beteiligt und wo Vorsicht geboten ist.

Vorsicht, Wildwechsel! Auch im Salzlandkreis ist der Herbst die Zeit der Wildunfälle

Sobald es abends wieder früher dunkel wird, kommt es auch im Salzlandkreis vermehrt zu Wildunfällen.

Aschersleben/MZ - Jahr für Jahr werden am letzten Wochenende im Monat Oktober die Uhren um eine Stunde von der Mitteleuropäischen Sommer- wieder auf die Normalzeit zurückgestellt. Heißt: Morgens wird es etwas früher hell, dafür abends auch früher dunkel. Vor allem diese Zeit des Jahres ist stets mit einer erhöhten Anzahl von Wildunfällen verbunden.