Peer Hahnefeld betreibt mit seinem Vater Jens das Küchenstudio „Küche und Design“ in Eutzsch – und hat in seinem Tonstudio schon an Produktionen deutscher Hip-Hop-Größen mitgewirkt.

Küche trifft Klang: Wie ein Unternehmer in Eutzsch Handwerk und Beats vereint

Peer Hahnefeld im Küchenstudio „Küche und Design“ Eutzsch. Das Geschäft, ein Familienbetrieb, besteht seit über 30 Jahren.

Wittenberg/MZ. - Wer sich in Wittenberg und Umland nach einer Küche für Haus oder Wohnung umsieht, kommt kaum um das Küchenstudio „Küche und Design“ im Kemberger Ortsteil Eutzsch herum. Inhaber Peer Hahnefeld wirkt hier, inmitten von Arbeitsplatten, Kühlschränken und Küchenfronten in Matt und Hochglanz wie in seinem Element.