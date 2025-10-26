Christian Gablenz, heute Küchenleiter in der Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen, über den Cafeteria-Betrieb auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr, kreative Lebensmittel-Schnitzereien und das leckerste je von ihm verzehrte Gericht.

Der Freyburger Christian Gablenz ist seit September dieses Jahres Küchenleiter in der Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen.

Bad Kösen - In einer losen Reihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ kommt Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen der Region ins Gespräch. Diesmal trafen wir Christian Gablenz, Küchenleiter in der katholischen Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen. Andreas Löffler hat mit dem 43-jährigen Ur-Freyburger und Vater eines Sohnes (15) über den Cafeteria-Betrieb auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr, kreative Lebensmittel-Schnitzereien, das leckerste je von ihm verzehrte Gericht sowie darüber gesprochen, wie sich beim Anbraten zu dunkel gewordenes Hackfleisch noch „retten“ lässt.