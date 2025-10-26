weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Gastronomie rund um Naumburg und Freyburg: Freyburger mit „Zauberstab“ kochte schon in „Edelacker“, „Rebschule“, „Unstruttal“ und „Burgwirtschaft“

Gastronomie rund um Naumburg und Freyburg Freyburger mit „Zauberstab“ kochte schon in „Edelacker“, „Rebschule“, „Unstruttal“ und „Burgwirtschaft“

Christian Gablenz, heute Küchenleiter in der Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen, über den Cafeteria-Betrieb auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr, kreative Lebensmittel-Schnitzereien und das leckerste je von ihm verzehrte Gericht.

26.10.2025, 17:33
Der Freyburger Christian Gablenz ist seit September dieses Jahres Küchenleiter in der Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen.
Der Freyburger Christian Gablenz ist seit September dieses Jahres Küchenleiter in der Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen. (Foto: Andreas Löffler)

Bad Kösen - In einer losen Reihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ kommt Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen der Region ins Gespräch. Diesmal trafen wir Christian Gablenz, Küchenleiter in der katholischen Bildungsstätte Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen. Andreas Löffler hat mit dem 43-jährigen Ur-Freyburger und Vater eines Sohnes (15) über den Cafeteria-Betrieb auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr, kreative Lebensmittel-Schnitzereien, das leckerste je von ihm verzehrte Gericht sowie darüber gesprochen, wie sich beim Anbraten zu dunkel gewordenes Hackfleisch noch „retten“ lässt.