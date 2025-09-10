Die Heimvolkshochschule Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen feiert in wenigen Monaten ihr 75-jähriges Bestehen. Seit Februar gibt es eine neue Leitung. Welche neuen Pläne verfolgt werden.

Traditionshaus wird 75 - Welche neuen Wege Bad Kösener Konrad-Martin-Haus gehen will

Dorothea Enzensperger (3.v.l.), neue Leiterin des Konrad-Martin-Hauses, mit einem Teil des Teams: Bianca Thiel (l.) und Antje Weiser (r.), pädagogische Mitarbeiterinnen, die Hauswirtschafterinnen Gabriela Seibel, Stefanie Kaiser (2., 3. und 5. v.l.) und Diana Schwarz sowie Hausmeister Norbert Krause.

Bad Kösen - 1950 hat es seine Arbeit aufgenommen, 1994 erhielt es als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt den Titel Heimvolkshochschule: Das Konrad-Martin-Haus am Rechenberg in Bad Kösen hat sich seit 75 Jahren der Bildung verschrieben.