Heimvolkshochschule im Burgenlandkreis Traditionshaus wird 75 - Welche neuen Wege Bad Kösener Konrad-Martin-Haus gehen will
Die Heimvolkshochschule Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen feiert in wenigen Monaten ihr 75-jähriges Bestehen. Seit Februar gibt es eine neue Leitung. Welche neuen Pläne verfolgt werden.
Aktualisiert: 10.09.2025, 09:29
Bad Kösen - 1950 hat es seine Arbeit aufgenommen, 1994 erhielt es als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt den Titel Heimvolkshochschule: Das Konrad-Martin-Haus am Rechenberg in Bad Kösen hat sich seit 75 Jahren der Bildung verschrieben.