Ein kleiner, schwarzer Roboter mit großen Augen wischt seit Kurzem selbstständig die Gänge bei Edeka Schmidt. Marktleiter Nico Krutzsch erklärt, warum die Maschine nicht nur Zeit spart, sondern auch Kunden begeistert.

Edeka Schmidt in Halle setzt auf Roboter: Maschine auf dem Weg zum Publikumsliebling

Der Marktleiter Nico Krutzsch von Edeka Schmidt in Halle setzt auf technische Innovation.

Halle (Saale)/ MZ. - Mindestens zweimal täglich fährt seit Kurzem eine schwarze kleine Maschine selbstständig durch Edeka Schmidt in der Südstadt. Daran befestigt ist ein Bildschirm mit zwei großen Augen, die hin und wieder blinzeln. „Bitte passen Sie auf, ich reinige für Sie“, sagt das Gerät regelmäßig. Es wischt den Boden, sorgt damit für Sauberkeit. Jeden Tag fährt die Maschine die gleichen Routen durch den Markt - und überrascht damit auch immer wieder Kunden.