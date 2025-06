Zwischen Gabelstaplern und Karrierechancen – ein Besuch hinter den Kulissen des Edeka Logistikzentrums in Landsberg gibt Einblicke in die Branche und die Ausbildungsmöglichkeiten.

Landsberg/MZ. - Es liegt ein eigenartiger Geruch in der Luft. Wie in einem Supermarkt, wenn man den Kühlbereich betritt. Die Kälte kriecht sofort durch die Kleidung, während sich der Atem in kleinen Wölkchen vor dem Gesicht sammelt. Minus 22 Grad sind es in der Tiefkühlabteilung des Edeka-Logistikzentrums in Landsberg. Es ist kurz nach Mittag, ein Feiertag steht bevor, die Mitarbeiter, die in dem Bereich mit einem warmhaltenden Schutzanzug ausgestattet sind, sind trotzdem im Gange, denn die Waren müssen für den Weitertransport vorbereitet werden.