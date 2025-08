Regelmäßig treffen sich am Rande von Neudorf RC-Modellbaufreunde. Zum Fahren, zum Basteln, zum Fachsimpeln. Wie alles angefangen hat, warum der Schwerpunkt auf dem Militärmodellbau liegt und was die Interessengemeinschaft für den September plant.

Sie basteln, bauen und fahren - in Neudorf im Harz können Interessierte ferngesteuerte Fahrzeuge in Aktion beobachten

Neudorf/MZ. - Die Tische sind besetzt. Maik Weisheit stellt einen Akkordeonspieler auf. Damit noch ein bisschen mehr Leben auf dem Marktplatz ist. Fürs Foto. Ansonsten geht es an diesem Nachmittag eher ruhig zu in der kleinen Stadt, die der 48-Jährige und seine Mitstreiter von der IG Militärmodellbau Harzkreis am Ortsrand von Neudorf erschaffen haben. Nur Weisheits Sohn Alex steuert heute einen kleinen Geländewagen durch die Straßen. Einmal im Monat aber ist auf dem Fahrgelände am Waldfriedenweg Rushhour. Dann, wenn die Interessengemeinschaft zum Fahrtreffen einlädt. Das macht sie seit zehn Jahren, einmal im Monat von März bis Oktober. Ein Jubiläum, das im September besonders begangen werden soll: mit einem Chorkonzert, einer Tombola – und Fahrzeugen aller Art.