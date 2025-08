Richtfest in Oranienbaum Große Investition: Das ist von der neuen Kita schon zu sehen

In Oranienbaum wächst der Ersatzneubau für die Kita „Oranienbaumer Spielgarten“. Zum Richtfest am 1. August gibt es Worte der Freude und erste Einblicke durch die Planer in das Innere des Gebäudes.