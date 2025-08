Große Suche in Mansfeld-Südharz Wie der verschwundene Eric B. aus Brücken plötzlich in Hamburg gefunden wurde

Am Freitagmorgen verschwindet der 20-jährige Eric B. aus Brücken im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt spurlos. Erst am späten Abend folgt die Erlösung. Wie die Suche ablief, wo er gefunden wurde und wie Mutter Yvonne die Suche erlebte.