In der Eutzscher Jugendfeuerwehr arbeiten sechs Mädchen mit. So viele gab es dort noch nie. Was die jungen Frauen zur Feuerwehr zieht und was sie sich vorgenommen haben.

Eutzsch/MZ. - Sie heißen Hanni, Emma, Laura, Sophia, Mara und Elena. Alle sind zwischen zehn und 15 Jahren alt und alle sechs gehören der Jugendfeuerwehr Eutzsch an. Die meisten sind bereits seit der Kinderfeuerwehr, also mit sechs oder sieben Jahren, zur Feuerwehr gekommen. So ist Emma, genauso wie Laura zum Beispiel durch den Vater zur Feuerwehr gekommen, denn der ist ebenfalls aktiver Feuerwehrmann. Bei Elena verhält es sich ähnlich. Ihr Bruder war der Magnet, der sie in die Reihen der Floriansjünger zog. Und Hanni, die älteste im Sextett war einfach da, sagt sie. Das war vor gut neun Jahren.