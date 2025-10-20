Mehr Rudel in Sachsen-Anhalt Wölfe als Gefahr für Menschen? Regierung sieht Risiko „grundsätzlich gering“

In Sachsen-Anhalt wuchs die Wolfspopulation über Jahre, mittlerweile gilt die Population als stabil. Können die Raubtiere zur Gefahr für Menschen werden? Die Landesregierung sieht nur ein geringes Risiko - warnt aber vor Fällen wie in Zschornewitz.