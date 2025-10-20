Mehr Rudel in Sachsen-Anhalt Wölfe als Gefahr für Menschen? Regierung sieht Risiko „grundsätzlich gering“
In Sachsen-Anhalt wuchs die Wolfspopulation über Jahre, mittlerweile gilt die Population als stabil. Können die Raubtiere zur Gefahr für Menschen werden? Die Landesregierung sieht nur ein geringes Risiko - warnt aber vor Fällen wie in Zschornewitz.
Aktualisiert: 20.10.2025, 14:28
Zschornewitz/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung schätzt das Risiko von Wolfsangriffen auf Menschen als „grundsätzlich gering“ ein. So schreibt es das Landesumweltministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Räuscher.