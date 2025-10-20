Weißenfels/MZ - Polizeibeamte haben in der Merseburger Straße in Weißenfels einen Pkw-Fahrer gestoppt, der mit einem ungültigen Führerschein unterwegs gewesen ist. Wie das Revier Burgenlandkreis erst am Montag mitteilte, hatte sich bei der bereits am Freitagabend vorgenommenen Kontrolle herausgestellt, dass der Führerschein des 29-jährigen Bulgaren zur Fahndung ausgeschrieben war, um das Dokument einzuziehen. Der Mann durfte nicht weiterfahren, der Führerschein sei sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Weshalb konkret nach dem Führerschein gefahndet worden war, dazu machten die Beamten keine Angaben.