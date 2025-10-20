weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stallpflicht wegen Vogelgrippe in MSH - Geflügel darf nicht ins Freie

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe am Stausee Kelbra gibt es in großen Teilen von Mansdfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt Einschränkungen für Geflügelzüchter - was auf sie zukommt. Und wie es mit den beliebten Kranichwanderungen weitergeht.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 20.10.2025, 19:23
Vogelgrippe-Ausflug am Stausee Kelbra in Sachsen-Anhalt: Feuerwehrleute sammeln am Stausee tote Kraniche ein, die an der Vogelgrippe verendet sind.
Vogelgrippe-Ausflug am Stausee Kelbra in Sachsen-Anhalt: Feuerwehrleute sammeln am Stausee tote Kraniche ein, die an der Vogelgrippe verendet sind. (Foto: Feuerwehr Heringen)

Kelbra. - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe am Stausee Kelbra kommen auf viele Geflügelhalter in der Region große Einschränkungen zu. Die Kreisverwaltung hat am Montagnachmittag eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Demnach gilt ab dem Dienstag, 21. Oktober, in großen Teilen von MSH eine Stallpflicht.