Seit zehn Jahren bringt Blickpunkt Immobilien aus Thale erfolgreich Käufer und Verkäufer im Harzkreis zusammen – mit Herz, Erfahrung und einem starken Netzwerk. Ob Einfamilienhaus, Gewerbeobjekt oder Kapitalanlage: Das Team findet für jede Immobilie den passenden neuen Eigentümer.

Das erste Großprojekt von Blickpunkt Immobilien war im Obersteigerweg in Thale: Für gleich zehn Gebäude mussten Kunden gefunden werden. Viele Thalenser lieben die Objekte, weil sie oder ihre Vorfahren schon darin gewohnt haben.

Thale/MZ. - Ein früherer Kindergarten im Vorharz, ein historischer Turm in Quedlinburg und ein ehemaliges Sanatorium in der Stadt Thale, eine Turnhalle, ein Friseursalon und eine alte Bäckerei – für besondere Objekte hat das Team der Blickpunkt Immobilien GmbH neue Eigentümer gefunden. Vor allem hat sich das Thalenser Unternehmen, das nun seit zehn Jahren besteht, aber auf den Verkauf von Häusern spezialisiert – im Harzkreis und darüber hinaus.