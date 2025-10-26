weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ortsbürgermeister bringt Idee vor: Wie die Schließung von Friedhöfen helfen könnte, Gebühren zu senken

In Lützen wird schon seit längerem um Friedhofsgebühren und -ordnung gerungen.

Von Martin Schumann 26.10.2025, 14:46
Urnengräber auf dem Lützener Friedhof
Urnengräber auf dem Lützener Friedhof Foto: Martin Schumann

Muschwitz/Lützen - Seit Monaten schon diskutieren die politischen Verantwortlichen in Lützen über Friedhofsordnung und Friedhofsgebühren. Während Letztere nun wohl noch einmal neu kalkuliert werden müssen, geht die Friedhofsordnung vor dem finalen Stadtratsentscheid derzeit ihren Weg durch die Ortschaftsräte, die nach und nach ihre Stellungnahmen dazu abgeben dürfen.