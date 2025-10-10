Welche Bedenken die Mitglieder des Ordnungs- und Rechtsausschusses haben und was sie nun stattdessen planen.

Warum die Lützener Räte die eigentlich fertige Gebührenordnung für die Friedhöfe über den Haufen werfen

Trauerspiel Trauerhalle: Der durchweg schlechte Zustand der Hallen ist einer von vielen Punkten, die für Unmut sorgen.

Lützen - Mehr als zwei Jahre ringen der Lützener Stadtrat und die Verwaltung schon um eine Neufassung der Gebühren für die städtischen Friedhöfe. Nach mehreren Änderungsvorschlägen der Räte hatte man eine Variante gefunden, mit der man sich auf der Zielgeraden wähnte. Doch nun hat der Ordnungs- und Rechtsausschuss die Reißleine gezogen.