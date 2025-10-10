Alles auf Anfang Warum die Lützener Räte die eigentlich fertige Gebührenordnung für die Friedhöfe über den Haufen werfen
Welche Bedenken die Mitglieder des Ordnungs- und Rechtsausschusses haben und was sie nun stattdessen planen.
10.10.2025, 06:07
Lützen - Mehr als zwei Jahre ringen der Lützener Stadtrat und die Verwaltung schon um eine Neufassung der Gebühren für die städtischen Friedhöfe. Nach mehreren Änderungsvorschlägen der Räte hatte man eine Variante gefunden, mit der man sich auf der Zielgeraden wähnte. Doch nun hat der Ordnungs- und Rechtsausschuss die Reißleine gezogen.