Sport auf Rollen Langlauf ohne Schnee: Wintersportverein Harzgerode bietet Skiroller- und Inliner-Training an

Nach Fahrradfahren und Sport pro Gesundheit: Der Wintersportverein Harzgerode ist mit einem weiteren neuen Angebot an den Start gegangen. Skirollerfahrer und Skater treffen sich jetzt einmal in der Woche zum Training.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 10.10.2025, 11:23
Beim WSV Harzgerode gibt es jetzt eine neue Abteilung für Skirollerfahrer und Skater.
Harzgerode/MZ. - Badminton, Hand- und Volleyball, Nordic Walking, Radfahren, Wassergymnastik – der Wintersportverein Harzgerode hat sich über die Jahre immer breiter aufgestellt. Aber auch seinen Wurzeln bleibt er treu: Neben der Abteilung Skispringen gibt es jetzt noch eine zweite, die die Winterportfahne hochhält: Skiroller.