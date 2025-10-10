Nach Fahrradfahren und Sport pro Gesundheit: Der Wintersportverein Harzgerode ist mit einem weiteren neuen Angebot an den Start gegangen. Skirollerfahrer und Skater treffen sich jetzt einmal in der Woche zum Training.

Langlauf ohne Schnee: Wintersportverein Harzgerode bietet Skiroller- und Inliner-Training an

Beim WSV Harzgerode gibt es jetzt eine neue Abteilung für Skirollerfahrer und Skater.

Harzgerode/MZ. - Badminton, Hand- und Volleyball, Nordic Walking, Radfahren, Wassergymnastik – der Wintersportverein Harzgerode hat sich über die Jahre immer breiter aufgestellt. Aber auch seinen Wurzeln bleibt er treu: Neben der Abteilung Skispringen gibt es jetzt noch eine zweite, die die Winterportfahne hochhält: Skiroller.