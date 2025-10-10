Ausschüsse ebnen mit Zustimmung zur Satzungsänderung den Weg für die Erhöhung der Kita-Beiträge ab 2026.

Das fordert die AfD: Kinder, deren Eltern bei der Zahlung der Kita-Beiträge säumig sind, sollen nicht mehr in die Kita dürfen

Die Kita-Gebühren in den Dessau-Roßlauer Kindereinrichtungen sollen ab 2026 steigen.

Dessau/MZ. - Für die Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertageseinrichtung sollen Eltern künftig mehr bezahlen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht eine zweistufige Erhöhung der Kostenbeiträge zum 1. Januar 2026 und 2027 um jeweils 15 Prozent vor. Damit würde beispielsweise eine siebenstündige Betreuung im Kindergarten im nächsten Jahr 15 Euro und ab 2027 29 Euro mehr kosten.