Als Trainer der Staßfurter kämpft der Litauer am Samstagabend im Naumburger „Euroville“ gegen seinen Ex-Verein um Regionalliga-Punkte. Kairis' Nachfolger Fabian Kunze kämpft indes weiter mit großen Personalsorgen.

Svajunas Kairis kehrt zum HCB zurück - zumindest für ein Spiel

Svajunas Kairis, hier noch in Diensten des HC Burgenland, trainiert jetzt den Regionalligisten HV Rot-Weiß Staßfurt.

Naumburg. - 88 Kilometer (einfache Strecke) ist Svajunas Kairis einst mehrmals pro Woche zwischen seinem Wohnort Großbadegast nahe Köthen und Naumburg oder Plotha gependelt. Damals war er Coach der HCB-Männer. Zurzeit muss der Litauer nur noch etwa halb so weit fahren, um seine aktuelle Mannschaft zu trainieren oder bei Heimspielen zu betreuen: Seit der vergangenen Saison steht Kairis beim Regionalligisten HV Rot-Weiß Staßfurt unter Vertrag.