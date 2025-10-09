weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Weißfläche im Entwurf des Landesentwicklungsplans: Gipsabbau, Windkraft oder Photovoltaik - und weniger Naturschutz im Südharz?

Weißfläche im Entwurf des Landesentwicklungsplans Gipsabbau, Windkraft oder Photovoltaik - und weniger Naturschutz im Südharz?

In einer höchst emotionalen Debatte haben sich die Mitglieder zweier Ausschüsse des Südharz-Gemeinderats zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans positioniert.

Von Helga Koch Aktualisiert: 10.10.2025, 11:28
Nicht weit entfernt vom Breitunger Bungalowdorf Eichenleite sieht der zweite Entwurf des Landesentwicklungsplans eine sogenannte Weißfläche vor.
Nicht weit entfernt vom Breitunger Bungalowdorf Eichenleite sieht der zweite Entwurf des Landesentwicklungsplans eine sogenannte Weißfläche vor. Foto: Maik Schumann

Südharz/MZ. - Überraschend haben die beiden Südharz-Gemeinderatsausschüsse nun doch öffentlich über die Stellungnahme der Gemeinde zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans für Sachsen-Anhalt beraten. Auf Antrag von Bürgermeister Peter Kohl (parteilos), der neuerdings Chef im Hauptausschuss ist, und auf Anraten des Landrats, der der Gemeinde einen sensiblen Umgang nahegelegt hatte.