Ist es Ihnen schon aufgefallen? Fotos vom halleschen Weihnachtsmarkt gibt es nur in eine Richtung. Das liegt am schmucklosen Rathaus. Bleibt die graue Maus auch grau?

Weihnachtsmarkt Halle - was wird aus der „hässlichen“ Ratshof-Fassade?

Besser kann man den Kontrast nicht beschreiben: Vorn glitzert und funkelt es, dahinter steht der trostlose Ratshof.

Halle (Saale)/MZ. - Spektakuläre Fotos vom halleschen Weihnachtsmarkt gibt es zur Genüge - allerdings fast nur in Ost-West-Richtung. Das liegt natürlich an den fünf Türmen der großen Denkmäler als malerischer Hintergrund. Aber auch am Ratshof, wie in Halle das Rathaus heißt.