  4. Advent auf Halles Markt: Weihnachtsmarkt Halle - was wird aus der „hässlichen“ Ratshof-Fassade?

Advent auf Halles Markt Weihnachtsmarkt Halle - was wird aus der „hässlichen“ Ratshof-Fassade?

Ist es Ihnen schon aufgefallen? Fotos vom halleschen Weihnachtsmarkt gibt es nur in eine Richtung. Das liegt am schmucklosen Rathaus. Bleibt die graue Maus auch grau?

Von Dirk Skrzypczak 26.10.2025, 12:00
Besser kann man den Kontrast nicht beschreiben: Vorn glitzert und funkelt es, dahinter steht der trostlose Ratshof.
Besser kann man den Kontrast nicht beschreiben: Vorn glitzert und funkelt es, dahinter steht der trostlose Ratshof. (Foto: Willnow/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Spektakuläre Fotos vom halleschen Weihnachtsmarkt gibt es zur Genüge - allerdings fast nur in Ost-West-Richtung. Das liegt natürlich an den fünf Türmen der großen Denkmäler als malerischer Hintergrund. Aber auch am Ratshof, wie in Halle das Rathaus heißt.