Mit der konstituierenden Sitzung im Oktober 2025 hat der neue Seniorenbeirat der Stadt Aken offiziell seine Arbeit aufgenommen.

Akener Seniorenbeirat ist arbeitsfähig - Was sich die Vorsitzende Marion Keller vorgenommen hat

Aken/MZ. - Mit der konstituierenden Sitzung im Oktober 2025 hat der neue Seniorenbeirat der Stadt Aken offiziell seine Arbeit aufgenommen. Damit verfügt die Stadt erstmals über ein Gremium, das die Interessen und Anliegen der älteren Generation bündelt und aktiv in die kommunale Arbeit einbringt.