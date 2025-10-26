weather regenschauer
Arbeiten am Versorgungsnetz Versorgung mit Wasser wird unterbrochen - Mehrere Orte in der Stadt Südliches Anhalt betroffen

Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH plant Arbeiten am Versorgungsnetz. Mit Auswirkungen auf Midewa-Kunden.

26.10.2025, 09:00
1.900 Kunden im Südlichen Anhalt sind betroffen.
1.900 Kunden im Südlichen Anhalt sind betroffen. Symbolfoto: Lennart Worthmann - stock.adobe.com

Weissandt-Gölzau/MZ. - Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FEO) hat für die Nacht von Dienstag, 28. Oktober, zum Mittwoch, zum 29. Oktober, Arbeiten an ihrem Versorgungsnetz angekündigt. Das hat auch Auswirkungen auf einige Ortschaften im Versorgungsgebiet der Midewa.