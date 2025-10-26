In der Kylischen Straße in Sangerhausen hat in einem früheren Tapetengeschäft ein neues Café eröffnet. Worauf sich die Besucher im „Amora“ freuen können.

Eis und Kuchen statt Farbe - was Kunden in neuem Sangerhäuser Café noch erwartet

Mukhtar Shekari und Samire Gasi freuen sich auf nette Gäste in ihrem neuen Eiscafé.

Sangerhausen/MZ. - Jahrzehntelang war das Geschäft mit der markanten Aufschrift „Farben Fuchs“ ein Anlaufpunkt für diejenigen, die im Sangerhäuser Zentrum Farben, Tapeten oder Werkzeug kaufen wollten. Vor über zehn Jahren schloss Inhaberin Brigitte Fuchs, die 48 Jahre lang hinter dem Verkaufstresen gestanden hatte, ihr Traditionsgeschäft aber aus Altersgründen. Seitdem stand der Laden leer, sieht man von einem kurzen Intermezzo einmal ab, als in den Räumen eine Heizungsfirma zu finden war.